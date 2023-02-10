МК: турне Зеленского по Европе стало оторванным от реальности комиксом

Недавнее турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы превратилась в забавный комикс. К такому выводу пришел публицист Дмитрий Попов.
По мнению обозревателя, бывшему актеру в нарисованной истории отводилась роль героя, который слезно просил союзников отправить Киеву боевую авиацию. Впрочем, раз за разом ему отказывали, ссылаясь на нереалистичность такого варианта.
Так как Зеленский «даже не Бэтмен», который летал на своем самолете, из страны в страну украинского лидера переправляли на европейских воздушных судах, указал на забавную деталь журналист в материале для «Московского комсомольца».
«Владимир Зеленский совершил турне по Европе. Это был комикс. Листать его было бы забавно, если бы потом его можно было закрыть и выбросить», — отправил творение президента в мусорное ведро Попов.
По словам публициста, западные лидеры с удовольствием повелись на комикс президента Украины, несмотря на его оторванность от реальности. Он добавил, что иностранным политикам проще управлять придуманным миром.