Власти Франции объяснили свой отказ от поставок боевых самолетов Украине

Франция не хочет передавать Украине боевые самолеты, потому что рассматривает их как наступательное вооружение, заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран.
Он добавил, что Париж считает необходимым поддерживать Украину прежде всего в обороне. При этом Веран подчеркнул, что обучение пилотов для истребителей требует времени.
«Сейчас мы ничего не исключаем, но в обозримом периоде мы рассматриваем отправку танков и средств ПВО», — сообщил он.
По его словам, сейчас гораздо важнее обеспечить украинских военных средствами обороны, которые позволят им удержать позиции.