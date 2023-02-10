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Эксперт Климов: применение ядерного оружия не принесет России никаких политических выгод

Армия
Эксперт Климов: применение ядерного оружия не принесет России никаких политических выгод

Применение Россией ядерного оружия ничего не даст, но нужно быть готовыми ко всему, поэтому необходимо обеспечить боевую устойчивость ядерной триады. Об этом заявил военный эксперт Максим Климов.

В беседе с Pravda.ru, оценивая целесообразность применения ядерного оружия в зоне СВО, Климов отметил, что противники РФ движутся в заданном векторе эскалации конфликта. В частности, в США вероятность применения Россией ядерного оружия восприняли бы «с удовольствием», отметил эксперт.

«Никаких военных выгод использование ядерного оружия РФ не дает. Этот вид оружия обладает ограниченной эффективностью», — объяснил аналитик.

Американцы при этом всерьез готовятся к такому развитию событий, поэтому России нужно поставить вопрос о возобновлении испытаний стратегических вооружений для обеспечения боевой устойчивости ядерной триады, резюмировал Климов.
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