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Калужские власти поддержали школьниц, которые шьют нижнее белье для участников СВО

Общество
Калужские власти поддержали школьниц, которые шьют нижнее белье для участников СВО

Школьниц из Калужской области, занимающихся пошивом нижнего белья и простыней для госпиталей, в которых проходят лечение бойцы специальной военной операции, поддержали местные власти.

Некоторые пользователи социальных сетей не оценили такую деятельность. Однако за школьниц вступился министр образования региона Александр Аникеев.

«Во-первых, есть такой предмет "Технология", где девочки учатся шить. Во-вторых, то, что девочки учатся шить – в этом нет ничего плохого», — сообщил он в беседе с изданием «Подъем».

Чиновник напомнил, что во времена его детства уроки по пошиву нижнего белья у девочек входили в школьную программу. Он также подчеркнул, что трусы являются не самым простым изделием в швейном исполнении.
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