Калужские власти поддержали школьниц, которые шьют нижнее белье для участников СВО

Школьниц из Калужской области, занимающихся пошивом нижнего белья и простыней для госпиталей, в которых проходят лечение бойцы специальной военной операции, поддержали местные власти.
Некоторые пользователи социальных сетей не оценили такую деятельность. Однако за школьниц вступился министр образования региона Александр Аникеев.
«Во-первых, есть такой предмет "Технология", где девочки учатся шить. Во-вторых, то, что девочки учатся шить – в этом нет ничего плохого», — сообщил он в беседе с изданием «Подъем».
Чиновник напомнил, что во времена его детства уроки по пошиву нижнего белья у девочек входили в школьную программу. Он также подчеркнул, что трусы являются не самым простым изделием в швейном исполнении.