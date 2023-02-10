Активисты спасают брошенных животных из старого сафари-парка в Сочи

Десятки редких особей диких животных и краснокнижных птиц оказались брошены на произвол судьбы хозяевами обанкротившегося сафари-парка. Несколько дней голодные питомцы были заперты в вольерах и едва не погибли.
Сочинский сафари-парк Life Vision, располагавшийся в Адлерском районе города Сочи некоторое время назад закрылся. После приостановки деятельности там осталось около 50 животных, в том числе краснокнижных. Директор организации должен был сам позаботиться об их расселении, но эти обязанности не выполнил. Представители общественной организации «Сочинское географическое общество» приступили к спасению животных и птиц.
«Нам поступил звонок от смотрителя парка, человека, который ухаживал за этими животными. Она сказала, что следующая ночь может быть последней для ее зверей, потому что большинство тех животных, которых мы в первый день вывезли, — это экзоты, они не перенесут холодной погоды», — отметил председатель организации Александр Зобнин.
Совладелец Live Vision заявил, что не знал об оставшихся животных, для него это стало новостью. Однако, по его словам, были люди, которые приглядывали за брошенными зверями. Он подчеркнул, что проблема возникла не из-за того, что питомцы недоедали, а из-за наступления холодов, так как парк не оборудовал теплые помещения.
«Данный парк, данный проект не реализовался. Большое количество животных оставались безнадзорными в вольерах. Часть животных покинули вольеры, часть животных находятся сейчас на вольных выгулах, но большое количество животных отловлены, были помещены в надежные места и находятся в тепле, сытые», — заверил замдиректора Департамента по охране окружающей среды города Сочи Баграт Еремян.
Спасенных зверей разместили во временных помещениях. По информации СМИ, всего с территории парка вывезены 25 животных, транспортировка оставшихся продолжается. Сотрудники регионального УВД проводят проверку по факту оставления без присмотра и еды животных и птиц.