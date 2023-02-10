Активисты спасают брошенных животных из старого сафари-парка в Сочи

Совладелец Live Vision заявил, что не знал об оставшихся животных, для него это стало новостью. Однако, по его словам, были люди, которые приглядывали за брошенными зверями. Он подчеркнул, что проблема возникла не из-за того, что питомцы недоедали, а из-за наступления холодов, так как парк не оборудовал теплые помещения.