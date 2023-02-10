Около 150 беженцев вернулись в Мали по программе поддержки соотечественников за рубежом

Бамако, 10 февраля. Борт, выделенный малийским министерством по делам соотечественников, со 144 беженцами приземлился в аэропорту столицы республики.
Все мигранты вернулись из Нигера, куда ранее уехали на заработки. Однако из-за разразившегося экономического кризиса на фоне аномальной засухи они попали в бедственное положение.
Сотрудники министерства по делам соотечественников встретили малийцев в аэропорту Модибо Кейта. Сейчас пострадавшие находятся в приемных пунктах, где они получили медицинскую помощь и наборы с товарами первой необходимости.
Мероприятия по репатриации граждан проходят при сотрудничестве правительства республики с Международной организацией по миграции. По данным ведомства, всего планируется эвакуировать около 750 человек.
Первый борт со 149 пассажирами прибыл из Нигера в конце января 2023 года. По словам министра по делам соотечественников, проживающих за рубежом, основная часть беженцев — молодые люди, уехавшие из страны на заработки.
Ранее власти в Бамако в рамках основных мероприятий по поддержке мигрантов отправили малийцам, находящимся на территории соседнего государства, гуманитарный груз. Более 600 человек получили лекарства, продукты питания и другие предметы первой необходимости.