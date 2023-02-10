Европеист Федоров отчитал Макрона за желание лишить Путина ордена Почетного легиона

Французский лидер Эммануэль Макрон показывает свою мелочность, высказываясь о планах лишить российского президента Владимира Путина ордена Почетного легиона. Такой вывод сделал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эксперт в беседе с изданием NEWS.ru отметил, что глава республики постепенно опускается до уровня лидеров Польши и Прибалтики, известных своей русофобской линией. Он также указал на противоречия в словах Макрона.
Президент Франции летом 2022 года утверждал, что нельзя унижать Россию, а в декабре призывал предоставить Москве гарантии безопасности. Однако сейчас он требует нанести ей поражение, напомнил европеист.
«Теперь лицемерно надувает щечки и хочет лишить Путина ордена Почетного легиона. Ведет себя мелочно», — пристыдил Макрона Федоров.
Напомним, ранее французский лидер вручил орден Почетного легиона президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в Париж. Таким образом, по словам Макрона, он проявил почтение украинскому народу и их стране.