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Европеист Федоров отчитал Макрона за желание лишить Путина ордена Почетного легиона

Политика
Европеист Федоров отчитал Макрона за желание лишить Путина ордена Почетного легиона

Французский лидер Эммануэль Макрон показывает свою мелочность, высказываясь о планах лишить российского президента Владимира Путина ордена Почетного легиона. Такой вывод сделал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Эксперт в беседе с изданием NEWS.ru отметил, что глава республики постепенно опускается до уровня лидеров Польши и Прибалтики, известных своей русофобской линией. Он также указал на противоречия в словах Макрона.

Президент Франции летом 2022 года утверждал, что нельзя унижать Россию, а в декабре призывал предоставить Москве гарантии безопасности. Однако сейчас он требует нанести ей поражение, напомнил европеист.

«Теперь лицемерно надувает щечки и хочет лишить Путина ордена Почетного легиона. Ведет себя мелочно», — пристыдил Макрона Федоров.

Напомним, ранее французский лидер вручил орден Почетного легиона президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в Париж. Таким образом, по словам Макрона, он проявил почтение украинскому народу и их стране.
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