Актрису сериала «Одни из нас» Мелани Лински раскритиковали из-за крупного телосложения

Новозеландская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Мелани Лински столкнулась с хейтом со стороны поклонников сериала «Одни из нас», раскритиковавших знаменитость из-за ее крупного телосложения.
Волну хейта в ее адрес спровоцировала модель Эдрианн Карри, напомнившая, что Лински играет в сериале лидера повстанцев, выживающих в мире после апокалипсиса. Свой пост в социальных сетях она сопроводила фотографией актрисы и комментарием, что конституция Лински противоречит статусу ее героини.
«Тело Лински говорит о том, в каких удобных условиях существует ее героиня в мире постапокалипсиса. Где актриса Линда Хэмилтон из «Терминатора», когда она так нужна?» — написала Карри.
Фолловеры модели подхватили эту мысль, и вскоре критика дошла до самой Лински. Ответом актрисы стало заявление, что в ее героине главное не мускулатура, а интеллект.