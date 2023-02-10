Актрису сериала «Одни из нас» Мелани Лински раскритиковали из-за крупного телосложения

Волну хейта в ее адрес спровоцировала модель Эдрианн Карри, напомнившая, что Лински играет в сериале лидера повстанцев, выживающих в мире после апокалипсиса. Свой пост в социальных сетях она сопроводила фотографией актрисы и комментарием, что конституция Лински противоречит статусу ее героини.