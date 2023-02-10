Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий и сильном ветре 11 февраля

При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым вновь продемонстрировал полную неготовность к снегопаду. На улицы до сих пор не выведено достаточное количество спецтехники, дворы и дороги утопают в сугробах, а местные жители не знают, как будут добираться вечером до дома.