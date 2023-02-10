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Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий и сильном ветре 11 февраля

Общество
Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий и сильном ветре 11 февраля

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 11 февраля, предупредили сотрудники главного управления МЧС России по городу.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу в Северной столице ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Очень сложная погодная ситуация наблюдается в городе и сегодня. На Петербург обрушилась метель, а порывы ветра в прибрежных районах достигают 25 метров в секунду. Из-за угрозы потопа пришлось закрыть дамбу.

При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым вновь продемонстрировал полную неготовность к снегопаду. На улицы до сих пор не выведено достаточное количество спецтехники, дворы и дороги утопают в сугробах, а местные жители не знают, как будут добираться вечером до дома.
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