Швейцария планирует направить своих офицеров в командную структуру НАТО

Швейцария изучает возможность отправки офицеров в командную структуру НАТО, а также собирается принять участие в работе центров передового опыта военно-политического блока.
В сообщении правительства страны подчеркивается, что накануне Швейцарию с рабочим визитом посетил верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе (SACEUR) Кристофер Каволи.
«Возможности, которые в настоящее время обсуждаются, включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО», — сказано в сообщении.
По имеющейся информации, сейчас также ведутся переговоры, посвященные возможному участию швейцарских ВС в учениях Североатлантического альянса.