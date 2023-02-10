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Швейцария планирует направить своих офицеров в командную структуру НАТО

Армия
Швейцария планирует направить своих офицеров в командную структуру НАТО

Швейцария изучает возможность отправки офицеров в командную структуру НАТО, а также собирается принять участие в работе центров передового опыта военно-политического блока.

В сообщении правительства страны подчеркивается, что накануне Швейцарию с рабочим визитом посетил верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе (SACEUR) Кристофер Каволи.

«Возможности, которые в настоящее время обсуждаются, включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, сейчас также ведутся переговоры, посвященные возможному участию швейцарских ВС в учениях Североатлантического альянса.
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