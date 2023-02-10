Совет министров Буркина-Фасо представил президенту проекты стратегии экономического развития страны

Уагадугу, 10 февраля. Правительство Буркина-Фасо разработало предварительные проекты стратегий модернизации финансового сектора и привлечения инвестиций.
Президент республики Ибрагим Траоре уже ознакомился с проектами на заседании Совета министров, на котором чиновники предложили создать Агентство развития национальной экономики.
Новое учреждение займется вопросами рационального использования ресурсов, находящихся в ведении государства. По словам руководителя Минэкономразвития республики Абубакара Наканабо, инициатива позволит всем заинтересованным сторонам внести собственный вклад в модернизацию хозяйства.
Второй проект правительства направлен на упрощение процедуры госзакупок. В частности, мера призвана снизить роль государства в тендерах и вместе с тем усилить контроль за деятельностью частных компаний-подрядчиков.
Министерство сельского хозяйства Буркина-Фасо представило план по приобретению зарубежных средств защиты от насекомых, из-за которых страдают хлопковые плантации. Экспорт волокна является одной из статей дохода страны, поэтому, по словам главы ведомства Дени Уэдраого, необходимо предпринять все меры, чтобы не потерять урожай.
Ранее президент Ибрагим Траоре провел переговоры с главой Западноафриканского банка развития (WADB) Сержем Экуэ. Стороны обсудили процесс реформирования банковской системы республики, а также инвестиции в сфере образования и здравоохранения.