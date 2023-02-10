Совет министров Буркина-Фасо представил президенту проекты стратегии экономического развития страны

Министерство сельского хозяйства Буркина-Фасо представило план по приобретению зарубежных средств защиты от насекомых, из-за которых страдают хлопковые плантации. Экспорт волокна является одной из статей дохода страны, поэтому, по словам главы ведомства Дени Уэдраого, необходимо предпринять все меры, чтобы не потерять урожай.