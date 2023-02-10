Посол Люблинский: Вена дорого платит за отказ от российского газа

После отказа от российских поставок газа Австрия втридорога платит за топливо, передает РИА Новости мнение посла РФ Дмитрия Люблинского.
Дипломат напомнил о полувековом газовом партнерстве стран, отметив, что действия австрийских властей нелогичны. На сегодняшний день государство платит за энергоресурсы в несколько раз дороже.
Жителям Австрии приходится экономить свет и газ, а также дорого платить за коммунальные услуги и продукты питания. Тем временем власти страны намерены полностью оказаться от ресурсов РФ и развивать собственное производство биогаза и «зеленую» энергетику, что может еще больше усугубить ситуацию.