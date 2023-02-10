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Берлин впервые прокомментировал расследование журналиста из США Херша по «Северным потокам»

Политика
Берлин впервые прокомментировал расследование журналиста из США Херша по «Северным потокам»

Официальный Берлин впервые высказался о расследовании американского журналиста Сеймура Херша по поводу терактов на газопроводах «Северный поток».

Немецкий кабмин подчеркнул, что у Германии нет данных, подтверждающих информацию в статье, в которой выясняется причастность Белого дома к подрывам.

«Я могу сказать, что вы, наверное, также видели, что США и другие четко отвергли это сообщение, что мы, конечно, также приняли к сведению», — отметила представитель правительства Кристиане Хофман.

Ранее сообщалось, что события вокруг газопроводов «Северный поток» являются беспрецедентными. К такому выводу пришел российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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