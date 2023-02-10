Ничего личного, просто бизнес: кто и как наживается на поставках оружия на Украину

Историк Александр Свистунов рассказывает о том, как помощь киевскому режиму превратилась в прибыльный бизнес.
В 2022 году американские производители вооружений обновили исторические рекорды по объему заказов, и они прогнозируют дальнейший рост прибыли. «Братская помощь» на поверку оказалась успешным бизнесом. Не поэтому ли США так упорно цепляются за идею поставок вооружения на Украину? И что, кроме денежной выгоды, стоит за всем этим?
Торговля оружием — это очень востребованный бизнес, особенно во время крупных военных конфликтов. Буквально на днях стало известно, что США одобрили еще один пакет военной помощи киевскому режиму на общую сумму 2,2 миллиарда долларов. Но оружие не появляется из воздуха, его запасы нужно восполнять. Поэтому пока очередные грузы с вооружениями готовятся к отправке в зону боевых действий, воротилы оружейного рынка делают миллиарды на новых государственных заказах.
Не далее как 24 января 2023 года генеральный директор американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Джим Тейклет на совещании, посвященном прибылям и убыткам компании, сообщил инвесторам о том, что объем их будущих контрактов на поставки оружия вырос до 150 миллиардов долларов по сравнению со 135 миллиардами в 2021 году. По его словам, это новый рекорд в истории корпорации — никогда прежде Lockheed Martin не получала столько заказов.
В чем же секрет такого молниеносного успеха? Корпорация производит оружие, которое массово поставляется на Украину в рамках программ поддержки, оказываемой НАТО. В том числе это и противотанковые ракетные комплексы Javelin, и высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
Впрочем, 2023 год станет урожайным не только для Lockheed Martin. Корпорация General Dynamics, производящая танки Abrams и бронемашины Stryker, объявила, что ее заявленные контракты достигли «рекордного максимума» в размере 91,1 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в 2021 году. Активно развивается и компания Raytheon Technologies, помимо прочего производящая и системы ПВО Patriot — там тоже отмечают рекордное количество заказов. За минувший 2022 год в Raytheon получили заказов почти на 70 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем годом ранее. По словам старшего финансиста холдинга Нила Митчелла, «ситуация на Украине стала для компании попутным ветром».
Новые контракты частично связаны с заказами на пополнение арсеналов США и их союзников по НАТО, которые с прошлого года предоставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов. При этом, как отмечают в Пентагоне, наиболее крупные заказы — еще впереди. Причина проста — оказавшаяся на фронте техника выходит из строя, ее уничтожают и захватывают, словом – потери всегда были, есть и будут. Не так давно министр по делам ВМС США Карлос Дель Торо обмолвился, что если американская «оборонка» не сможет увеличить темпы производства вооружений, то и Америка, и Киев столкнутся со «сложной задачей». Это такой политкорректный способ сказать, что в какой-то критический момент оружия попросту не хватит, и это может повлечь за собой военные поражения для украинской армии. Дель Торо вторил командующий флотом США адмирал Дэрил Кодл, который отметил, что «ВМС могут дойти до точки, когда им придется принимать решение, вооружать ли им себя, или вооружать Украину».
Вот почему американские «оружейники» сейчас радостно потирают руки и уже прогнозируют сверхприбыли на текущий год. Украинский конфликт для них — неиссякаемая золотая жила. Избавляясь от старых образцов вооружения, отправляемых на Украину, США стимулируют свою оборонную отрасль новыми заказами, создают новые рабочие места и пополняют бюджет, попутно обновляя свои арсеналы. В итоге довольны все.
Как буквально на днях отметило издание The Washington Post, «одобренный Конгрессом в прошлом месяце бюджет Пентагона на сумму 858 миллиардов долларов включал положение, разрешающее военным в течение следующих двух лет применять практику закупок военного времени, и если законодатели доведут дело до конца, производителей оружия ждет золотое дно».
Что это значит на практике? Обычно военное министерство заключает долгосрочные неконкурентные контакты лишь с теми компаниями, которые производят дорогостоящую и технологически емкую продукцию, на проектирование и постройку которой уходят годы. Это самолеты, корабли, спутники и так далее. «Мелочевке» же доставались краткосрочные контракты, за которые компании-производители должны были конкурировать. Однако в новый бюджет заложено правило «чрезвычайного положения», позволяющее Пентагону подписывать многолетние контракты с производителями менее технологичной продукции – например, боеприпасов.
Именно конфликт на Украине, которого США восемь лет добивались всеми возможными способами, сделал возможным принятие такого бюджета. Страна стала полигоном, на котором США могут тестировать свое вооружения в условиях реального боя, попутно избавляясь от «неликвида» и обновляя арсеналы для возможного грядущего столкновения со своим главным противником – Китаем.
«Новый бюджет Пентагона… сделает гораздо больше, чем просто пополнит запасы США, — отмечает Washington Post. — Он закладывает основу для серьезного возрождения оборонно-промышленной базы — и делает это с прицелом на Китайскую Народную Республику».
Как говорится, кому война, а кому мать родна.