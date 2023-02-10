Ничего личного, просто бизнес: кто и как наживается на поставках оружия на Украину

Новые контракты частично связаны с заказами на пополнение арсеналов США и их союзников по НАТО, которые с прошлого года предоставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов. При этом, как отмечают в Пентагоне, наиболее крупные заказы — еще впереди. Причина проста — оказавшаяся на фронте техника выходит из строя, ее уничтожают и захватывают, словом – потери всегда были, есть и будут. Не так давно министр по делам ВМС США Карлос Дель Торо обмолвился, что если американская «оборонка» не сможет увеличить темпы производства вооружений, то и Америка, и Киев столкнутся со «сложной задачей». Это такой политкорректный способ сказать, что в какой-то критический момент оружия попросту не хватит, и это может повлечь за собой военные поражения для украинской армии. Дель Торо вторил командующий флотом США адмирал Дэрил Кодл, который отметил, что «ВМС могут дойти до точки, когда им придется принимать решение, вооружать ли им себя, или вооружать Украину».