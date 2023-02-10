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Темой визита Путина в Архангельскую область станет развитие лесопромышленного сектора

Экономика
Темой визита Путина в Архангельскую область станет развитие лесопромышленного сектора

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, прибыл в Архангельскую область. Темой его визита в региона станет развитие лесопромышленного сектора.

Российский лидер посетит лесопильный цех и семеноводческий центр, а также ознакомится с информационными стендами о ГК «УЛК», которая относится к градообразующим предприятиям для округа и системообразующим фирмам федерального уровня.

Далее глава государства проведет по ВКС совещание по теме развития этой сферы. Ранее он указывал, что ситуация в лесопромышленном комплексе сейчас непростая, а в особо уязвимом положении оказались предприятия в северо-западной части России.

В рабочей программе Путина в том числе присутствует встреча с губернатором региона Александром Цыбульским.
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