Темой визита Путина в Архангельскую область станет развитие лесопромышленного сектора

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, прибыл в Архангельскую область. Темой его визита в региона станет развитие лесопромышленного сектора.
Российский лидер посетит лесопильный цех и семеноводческий центр, а также ознакомится с информационными стендами о ГК «УЛК», которая относится к градообразующим предприятиям для округа и системообразующим фирмам федерального уровня.
Далее глава государства проведет по ВКС совещание по теме развития этой сферы. Ранее он указывал, что ситуация в лесопромышленном комплексе сейчас непростая, а в особо уязвимом положении оказались предприятия в северо-западной части России.
В рабочей программе Путина в том числе присутствует встреча с губернатором региона Александром Цыбульским.