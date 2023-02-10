Француз притворялся отцом Мбаппе ради получения ВНЖ для пары из Алжира

Во Франции предстал перед судом 48-летний мужчина, который выдавал себя за отца участника сборной страны по футболу и форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Афериста разоблачил чиновник префектуры Ивелин, которого смутил странный голос Уилфрида Мбаппе — он знаком с отцом футболиста и общался с ним до визита самозванца. «Отцу Мбаппе» предложили отправить письменный документ — в нем было много орфографических ошибок и поддельная подпись.
О своих подозрениях работник государственной организации рассказал полицейским. Оказалось, что мошенник уже совершал аналогичные действия в других префектурах Франции.
Мужчин признал вину и заявил, что «делал доброе дело» — помогал паре из Алжира получить вид на жительство. Обвиняемый утверждал, что делал это безвозмездно, однако в его квартире нашли около 5 тысяч евро наличными, а на счетах — более 24 тысяч евро неизвестного происхождения. Аферист получил десять месяцев тюрьмы и штраф в размере 2 тысяч евро.