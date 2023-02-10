Француз притворялся отцом Мбаппе ради получения ВНЖ для пары из Алжира

Мужчин признал вину и заявил, что «делал доброе дело» — помогал паре из Алжира получить вид на жительство. Обвиняемый утверждал, что делал это безвозмездно, однако в его квартире нашли около 5 тысяч евро наличными, а на счетах — более 24 тысяч евро неизвестного происхождения. Аферист получил десять месяцев тюрьмы и штраф в размере 2 тысяч евро.