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Француз притворялся отцом Мбаппе ради получения ВНЖ для пары из Алжира

Происшествия
Француз притворялся отцом Мбаппе ради получения ВНЖ для пары из Алжира

Во Франции предстал перед судом 48-летний мужчина, который выдавал себя за отца участника сборной страны по футболу и форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Афериста разоблачил чиновник префектуры Ивелин, которого смутил странный голос Уилфрида Мбаппе — он знаком с отцом футболиста и общался с ним до визита самозванца. «Отцу Мбаппе» предложили отправить письменный документ — в нем было много орфографических ошибок и поддельная подпись.

О своих подозрениях работник государственной организации рассказал полицейским. Оказалось, что мошенник уже совершал аналогичные действия в других префектурах Франции.

Мужчин признал вину и заявил, что «делал доброе дело» — помогал паре из Алжира получить вид на жительство. Обвиняемый утверждал, что делал это безвозмездно, однако в его квартире нашли около 5 тысяч евро наличными, а на счетах — более 24 тысяч евро неизвестного происхождения. Аферист получил десять месяцев тюрьмы и штраф в размере 2 тысяч евро.
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