Пилоты сумели посадить дважды подбитый самолет в Ростовской области

В Ростовской области экипаж подбитого Ил-22М-11 сумел провести успешную посадку. До этого самолет выдержал попадание двух украинских зенитных ракет «Бук-М1».
Экипаж российского самолета выполнял боевую задачу. На высоте 7,6 тысячи метров рядом с бортом бомбардировщика разорвалась первая ракета, передают «Шахтинские известия». Начался пожар, который вызвал частичную разгерметизацию и утечку топлива. В этот момент вторая ракета разорвалась рядом с хвостом самолета.
Экипаж Ил-22 с огромным трудом, преодолевая удушье, наступившее из-за недостатка кислорода, сумел снизиться и дотянуть до аэродрома в Ростовской области, а затем и посадить дважды подбитый самолет. Позже техники насчитали в корпусе более 200 пробоин.
В настоящее время летчики продолжают нести боевую службу, самолет находится в ремонте.