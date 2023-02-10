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Пилоты сумели посадить дважды подбитый самолет в Ростовской области

Происшествия
Пилоты сумели посадить дважды подбитый самолет в Ростовской области

В Ростовской области экипаж подбитого Ил-22М-11 сумел провести успешную посадку. До этого самолет выдержал попадание двух украинских зенитных ракет «Бук-М1».

Экипаж российского самолета выполнял боевую задачу. На высоте 7,6 тысячи метров рядом с бортом бомбардировщика разорвалась первая ракета, передают «Шахтинские известия». Начался пожар, который вызвал частичную разгерметизацию и утечку топлива. В этот момент вторая ракета разорвалась рядом с хвостом самолета.

Экипаж Ил-22 с огромным трудом, преодолевая удушье, наступившее из-за недостатка кислорода, сумел снизиться и дотянуть до аэродрома в Ростовской области, а затем и посадить дважды подбитый самолет. Позже техники насчитали в корпусе более 200 пробоин.

В настоящее время летчики продолжают нести боевую службу, самолет находится в ремонте.
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