Пилоты сумели посадить дважды подбитый самолет в Ростовской области

Экипаж Ил-22 с огромным трудом, преодолевая удушье, наступившее из-за недостатка кислорода, сумел снизиться и дотянуть до аэродрома в Ростовской области, а затем и посадить дважды подбитый самолет. Позже техники насчитали в корпусе более 200 пробоин.