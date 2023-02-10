Журналистка Маргарита Симоньян напомнила, что Галкин унижал Россию еще до начала СВО

Сбежавший из России артист эстрады, шоумен и юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) стал оскорбительно высказываться в адрес своей страны еще до того, как началась спецоперация на Украине. Об этом сообщила журналистка Маргарита Симоньян.