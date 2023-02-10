Журналистка Маргарита Симоньян напомнила, что Галкин унижал Россию еще до начала СВО

Сбежавший из России артист эстрады, шоумен и юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) стал оскорбительно высказываться в адрес своей страны еще до того, как началась спецоперация на Украине. Об этом сообщила журналистка Маргарита Симоньян.
Говоря о скандальных выступлениях супруга народной артистки СССР Аллы Пугачевой за рубежом, журналистка заявила, что Галкин занимал антироссийскую позицию и раньше.
«А что, у Галкина до начал СВО не было концертов, на которых он издевательски унижал нашего президента и нашу страну? Назовите мне хоть одного человека, который нас удивил? Который был патриотом, ратовал за Родину, за Отечество, а потом уехал в Израиль и стал поливать всех грязью», — заявила она в эфире шоу «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».
Ранее о побеге Галкина и его супруги из страны высказался 69-летний композитор и музыкант Александр Левшин. Он предположил, что артисты могли перенять «дурной пример» своего ставшего президентом коллеги Владимира Зеленского.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами