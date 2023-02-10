Соловьев провел аналогию между потерями НАТО на Украине и в Ираке

При этом Соловьев указывает на еще один удивительный момент: потери Украины составили более 150 тысяч человек, абсолютно вся жизнь украинского населения подстроена под условия военного времени, включая мобилизацию, пересечение границ, отлов людей для «156-й волны», действия цензуры, а также борьбу с внутренними врагами.