Потери Запада в зоне СВО составили 5360 наемников, 2458 кадровых военных армий стран НАТО и 234 военных инструкторов Североатлантического альянса. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев.
Он подчеркнул, что эту статистику обнародовали турецкое издание Hurseda со ссылкой на израильские источники, передает ИА SM.News.
«Потери НАТО, которая якобы не участвует в конфликте, уже сравнимы с потерями иракской кампании», — уточнил телеведущий.
При этом Соловьев указывает на еще один удивительный момент: потери Украины составили более 150 тысяч человек, абсолютно вся жизнь украинского населения подстроена под условия военного времени, включая мобилизацию, пересечение границ, отлов людей для «156-й волны», действия цензуры, а также борьбу с внутренними врагами.
Политической жизни на Украине тоже нет, убежден журналист. При этом Россия живет самой обычной жизнью, «просто ничего, мы даже не втянулись», констатировал журналист.