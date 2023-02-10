Депутат Топилин о фильме «Чебурашка»: это добрая история, которая учит прощать

Депутат государственной думы Максим Топилин сообщил ФАН, что фильм «Чебурашка» — это добрая история, которая учит прощать. Кино стало самым кассовым в истории отечественного проката.
«Как ни странно посмотрел фильм. Мне понравилось больше, чем детям. Это добрая история, которая чему-то учит — учит прощать. Это детям очень важно. Они должны из фильма извлекать урок. После фильма я со своими девочками обсуждал его, и пришли к выводу, что самое ценное в фильме — это умение прощать, умение входить в состояние других людей, умение забывать то, что кто-то кому-то смог причинить боль: умышленно или неумышленно. Вот самое важное в этом фильме», — сказал Топилин для ФАН.
Кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России превысили шесть миллиардов рублей. За все время проката фильм посмотрели более 20 миллионов человек. Фильм в прокате давно, и показатели просмотров постепенно снижаются. Но в первые февральские выходные «Чебурашка» заработал 268 миллионов рублей. Это почти в два раза меньше, чем с 26 по 29 января. В тот период сборы составили 453 миллиона рублей, а картину посмотрели 894 тысячи человек.
Ранее ФАН писал о том, что «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа.