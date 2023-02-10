Депутат Топилин о фильме «Чебурашка»: это добрая история, которая учит прощать

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России превысили шесть миллиардов рублей. За все время проката фильм посмотрели более 20 миллионов человек. Фильм в прокате давно, и показатели просмотров постепенно снижаются. Но в первые февральские выходные «Чебурашка» заработал 268 миллионов рублей. Это почти в два раза меньше, чем с 26 по 29 января. В тот период сборы составили 453 миллиона рублей, а картину посмотрели 894 тысячи человек.