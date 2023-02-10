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Более 1,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Петербурге за сутки

Общество
Более 1,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Петербурге за сутки

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 обновил данные по числу россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге было выявлено более 1,2 тысячи новых случаев заражения.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Северной столице выявили 1224 новых случая заболевания COVID-19. По данному показателю Петербург занимает второе место среди всех регионов России, уступая лишь Москве. Госпитализация понадобилась 105 пациентам, жертвами пандемии стали семь человек.

Заболеваемость в Петербурге растет с 5 февраля, когда было выявлено 910 новых случаев. Всего с момента начала пандемии в городе было зафиксировано 1 854 849 случаев заражения, жертвами COVID-19 стали 37 022 петербуржца. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что ситуация с распространением коронавируса остается под контролем, однако статистика оперативного штаба свидетельствует об обратном.
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