Более 1,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Петербурге за сутки

Заболеваемость в Петербурге растет с 5 февраля, когда было выявлено 910 новых случаев. Всего с момента начала пандемии в городе было зафиксировано 1 854 849 случаев заражения, жертвами COVID-19 стали 37 022 петербуржца. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что ситуация с распространением коронавируса остается под контролем, однако статистика оперативного штаба свидетельствует об обратном.