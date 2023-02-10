Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией закрыта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала диалог между Москвой и Токио.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что тема мирного договора с японской стороной закрыта. Соответствующее заявление Захарова сделала на еженедельном брифинге 10 февраля.
Ранее японские власти вернули формулировку о том, что Южные Курилы в настоящее время «незаконно оккупированы Россией», в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год. Об этом информирует Kyodo.