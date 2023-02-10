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Минобороны РФ сообщило о сорванной попытке ВСУ перебросить десант на левый берег Днепра

Армия
Минобороны РФ сообщило о сорванной попытке ВСУ перебросить десант на левый берег Днепра

Вооруженные силы Украины предприняли очередную неудачную попытку перебросить десант на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, российские военные своевременно зафиксировали активность противника с помощью беспилотного летательного аппарата, который попытался подойти на лодке к левобережью Днепра.

«Личный состав немедленно занял свои подготовленные огневые позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ», — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали об уничтожении четырех складов с боеприпасами ВСУ в районе Херсона.
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