Минобороны РФ сообщило о сорванной попытке ВСУ перебросить десант на левый берег Днепра

Вооруженные силы Украины предприняли очередную неудачную попытку перебросить десант на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, российские военные своевременно зафиксировали активность противника с помощью беспилотного летательного аппарата, который попытался подойти на лодке к левобережью Днепра.
«Личный состав немедленно занял свои подготовленные огневые позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ», — говорится в сообщении.
Ранее в министерстве сообщали об уничтожении четырех складов с боеприпасами ВСУ в районе Херсона.