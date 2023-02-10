Преступники запустили на Кубани фейк о бегущих из Крыма в Анапу переселенцах

Сайт ТРК «Анапа Регион» был взломан в ночь на 10 февраля. Правонарушители опубликовали недостоверные сведения о том, будто в Анапу приедут беженцы из Крыма. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Как пишет «Кубанское информационное агентство», обстановка на Кубани и в Крыму стабильная, никаких причин для переселения жителей нет, подчеркнули в Оперштабе.
Неправдивую информацию с сайта быстро удалили. В настоящее время специалисты выполняют технические работы по защите интернет-ресурса.
Кроме того, сотрудники Оперативного штаба обратились к жителям и гостям края с призывом быть предельно внимательными к любым информационным вбросам, доверять только официальным источникам. Также они обратились и к СМИ с просьбой не распространять непроверенные сведения и запрашивать подтверждение в пресс-службе мэрии во избежание уголовной ответственности.