Преступники запустили на Кубани фейк о бегущих из Крыма в Анапу переселенцах

Кроме того, сотрудники Оперативного штаба обратились к жителям и гостям края с призывом быть предельно внимательными к любым информационным вбросам, доверять только официальным источникам. Также они обратились и к СМИ с просьбой не распространять непроверенные сведения и запрашивать подтверждение в пресс-службе мэрии во избежание уголовной ответственности.