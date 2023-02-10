Кадры задержания участника похищения и убийства депутата Госдумы Горячева появились в Сети

Кадры задержания одного из участников похищения и убийства депутата Госдумы Марка Горячева опубликовали в Сети. Видеозапись распространило МВД РФ.
Силовики пришли с обысками в квартиру соратника криминального авторитета Владимира Кулибабы — 54-летнему Николаю Полякову, который в последствии дал признательные показания об обстоятельствах убийства в 1997 году политика Горячева.
По словам задержанного, Кулибаба совершил похищение экс-депутата Госдумы, после этого его передали Дмитрию Скворцову, который скрывается заграницей. После преступления Поляков и умерший Кирилл Суслин утопили труп в Финском заливе.