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Кадры задержания участника похищения и убийства депутата Госдумы Горячева появились в Сети

Происшествия
Кадры задержания участника похищения и убийства депутата Госдумы Горячева появились в Сети

Кадры задержания одного из участников похищения и убийства депутата Госдумы Марка Горячева опубликовали в Сети. Видеозапись распространило МВД РФ.

Силовики пришли с обысками в квартиру соратника криминального авторитета Владимира Кулибабы — 54-летнему Николаю Полякову, который в последствии дал признательные показания об обстоятельствах убийства в 1997 году политика Горячева.

По словам задержанного, Кулибаба совершил похищение экс-депутата Госдумы, после этого его передали Дмитрию Скворцову, который скрывается заграницей. После преступления Поляков и умерший Кирилл Суслин утопили труп в Финском заливе.
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