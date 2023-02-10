Экс-футболист Радимов высказался против отказа России от участия в ОИ-2024 без флага

Бывший футболист сборной Владислав Радимов прокомментировал возможный отказ России от выступления на следующих Олимпийских играх без государственных гимна и флага. В беседе с телеканалом «Матч ТВ» спортсмен назвал соответствующее решение «глупостью».
Полузащитник призвал не доводить дело до абсурда и отметил, что во время предыдущих соревнований россияне «точно так же» гордились достижениями атлетов. При этом нейтральный статус спортсменов не стал для этого помехой.
«Дай бог, сейчас соберутся президенты федераций, чтобы как‑нибудь обошлось и мы на Олимпиаду попали. Но отказываться самим — мне кажется, какая‑то глупость полная!» — заявил Радимов.
Он напомнил, что во время Олимпиады в корейском Пхенчхане российские хоккеисты даже без флага сумели завоевать «золото». Болельщики, в свою очередь, яро поддерживали атлетов вне зависимости от обстоятельств.
Ранее украинская сторона пригрозила бойкотом зимних Игр в Париже в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. Действия Киева осудил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.