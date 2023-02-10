Главы МИД стран Сахеля обсудили перспективы экономического развития региона

«Наша цель заключается в объединении идей, энергии и средств, чтобы выступать единым фронтом на площадках региональных и международных организаций. Речь идет о том, чтобы мы могли делиться опытом и обсуждать с каждым партнером трудности, с которыми он столкнулся», — добавил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.