Главы МИД стран Сахеля обсудили перспективы экономического развития региона

Уагадугу, 10 февраля. Главы министерств иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Гвинеи договорились ускорить процесс взаимной экономической интеграции.
Чиновники на саммите обсудили актуальные вопросы развития региона. Стороны подтвердили приверженность к сотрудничеству, направленному на политическое и финансовое сближение стран:
«Наша цель заключается в объединении идей, энергии и средств, чтобы выступать единым фронтом на площадках региональных и международных организаций. Речь идет о том, чтобы мы могли делиться опытом и обсуждать с каждым партнером трудности, с которыми он столкнулся», — добавил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
Кроме того, главы МИД раскритиковали деятельность Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), под санкциями которого находится Бамако. По словам чиновников, организация имеет тесные связи с Францией, поэтому республикам необходимо консолидировать силы для борьбы с ней.
Представители трех стран Сахеля неоднократно высказывались о важности взаимодействия для эффективного развития региона. Ранее премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела представил правительству Мали проект торговой и политической интеграции в рамках единой федерации.