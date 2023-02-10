Джефф Монсон удивился, почему США «не забанили» в спорте после вторжения в Ирак и Афганистан

Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал отказ США участвовать в чемпионате мира по боксу, где российские борцы будут выступать под национальным флагом. Он припомнил, что американцы остались в спорте после событий в Ираке и Афганистане.
По его мнению, решение, принятое американским руководством, носит исключительно политический характер. Спортсмены, напомнил Монсон, много лет готовятся к соревнованиям, чтобы проявить лучшие человеческие качества.
Вместе с этим он вспомнил ситуацию в мировом спорте, когда США вторглись в Ирак и Афганистан. Его удивило, почему тогда американских атлетов не вычеркнули из большого спорта.
«Почему США не были забанены на Олимпиаде за события в Афганистане и Ираке? Почему никакие санкции к ним не применялись?» — задался вопросом Монсон в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».
Боец убежден, что американцы просто боятся российских спортсменов, поскольку знают их высокий уровень подготовки. По его мнению, боксеры из США могут проиграть на чемпионате, поэтому в Америке «начали заниматься политикой».