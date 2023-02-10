Молдавская рокировка: что поменяется после отставки правительства Гаврилицы

На днях поползли слухи о том, что в Молдавии готовится отставка правительства Натальи Гаврилицы, которые подтвердились отставкой самого премьер-министра страны.
В авторской колонке для ФАН редактор молдавского медиа-проекта Gagauznews, координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин отвечает, что произойдет после отставки Гаврилицы и кто займет ее место.
Лица изменятся, политика — нет. Колонка Николая Костыркина
Появились слухи о том, что готовится отставка правительства Натальи Гаврилицы в Республике Молдова. Давайте рассмотрим, насколько эти слухи вероятны и что произойдет, если такое решение будет принято.
Начнем с того, что нынешнее правительство должно было, по идее, уйти в отставку ввиду своей полной некомпетентности уже давно. Но справедливости ради стоит отметить, что эта некомпетентность распространяется на всю партию «Действие и солидарность» (PAS).
Кабмин Гаврилицы должен был уйти спустя 3-4 месяца после принятия присяги. Потому что компетентность и профессионализм этих чиновников: начиная с самой Натальи Валерьевны и заканчивая работниками министерств, выдвинутых по политической квоте, — равны нулю. Они оказались не в состоянии решить проблему ценовой политики, проблему всеобъемлющих компенсаций из-за увеличения тарифов, проблему потолка цен и так далее по списку.
Именно с того момента, как во главе страны встало правительства Гаврилицы и президент Майя Санду, Молдавия с ужасающей скоростью начала скатываться в тартарары. К сожалению, самый невероятный и худший сценарий, еще может нас ждать в будущем. Я имею в виду то, что Молдова с такими лидерами рискует быть втянута в войну.
Если брать конкретно вопрос о перспективе отставки Натальи Гаврилицы и назначения другого премьер-министра, то можно констатировать следующее — скорей всего, лица изменятся, а политика — нет. Это может произойти потому, что в структуре нынешней молдавской власти есть, скажем так, несколько внутренних сегментов. Да, мы понимаем, что молдавская власть несамостоятельна и действует под руководством западных кураторов. Однако «друзья» из Вашингтона предпочитают иметь дело только с Майей Санду, соответственно и правительство будет приближенным к ней.
На мой взгляд, сейчас мы стали свидетелями подковерной борьбы, причем внутри правящей партии PAS. В этой партии есть как минимум четыре группировки. Первая — соратники нынешнего премьер-министра Натальи Гаврилицы. Вторая — сторонники вице-премьера Молдавии Андрея Спыну. Во главе третьей стоит председатель партии Игорь Гросу, четвертой – советник президента по силовым вопросам Дорин Речан. Тут надо отметить, что между Гаврилицей и Спыну крайне недружелюбные отношения. У Речана тоже есть амбиции. Будем наблюдать, кто с кем и как договорится. Все будет совершенно прозрачно.
Предметом борьбы в данной ситуации является не сама должность премьер-министра, а финансовые потоки, которые генерируются и распределяются через Молдавию. По факту это откаты с давно налаженных схем «работы» компаний, распределяющих энергоресурсы.
В дальнейшем не исключены новые аукционы по продаже государственных компаний иностранным инвесторам. А откаты с этих сделок, как и положено, будут получать чиновники от PAS.