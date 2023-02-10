Молдавская рокировка: что поменяется после отставки правительства Гаврилицы

Если брать конкретно вопрос о перспективе отставки Натальи Гаврилицы и назначения другого премьер-министра, то можно констатировать следующее — скорей всего, лица изменятся, а политика — нет. Это может произойти потому, что в структуре нынешней молдавской власти есть, скажем так, несколько внутренних сегментов. Да, мы понимаем, что молдавская власть несамостоятельна и действует под руководством западных кураторов. Однако «друзья» из Вашингтона предпочитают иметь дело только с Майей Санду, соответственно и правительство будет приближенным к ней.