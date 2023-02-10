Налоговые отчисления ПЛП Новосибирской области превзошли ожидания властей

Правительство Новосибирской области подвело итоги работы минэкономразвития региона.
В ходе совещания начальник управления институционального и территориального развития ведомства Ирина Агапеева с удовлетворением отметила, что объем налоговых поступлений от резидентов Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области в консолидированный бюджет за девять месяцев прошлого года значительно превзошел плановые показатели. Вместо 655 миллионов рублей удалось собрать налогов на 862 миллиона рублей, сообщает Infopro54.
Получается, что 26 резидентов ПЛП перевыполнили план по отчислению налогов на 32%. При этом они инвестировали в реализацию своих проектов в общей сложности 58 миллиардов рублей, обеспечив работой шесть тысяч новых сотрудников.