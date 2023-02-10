Налоговые отчисления ПЛП Новосибирской области превзошли ожидания властей

В ходе совещания начальник управления институционального и территориального развития ведомства Ирина Агапеева с удовлетворением отметила, что объем налоговых поступлений от резидентов Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области в консолидированный бюджет за девять месяцев прошлого года значительно превзошел плановые показатели. Вместо 655 миллионов рублей удалось собрать налогов на 862 миллиона рублей, сообщает Infopro54.