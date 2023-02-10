Экскурсию для детей из областных сел организовали в Магнитогорске

Визит начался с посещения музея УМВД России по городу Магнитогорску. Ребятам рассказали о славных боевых и служебных традициях правоохранителей города. Затем дети посетили Магнитогорский государственный цирк. Перед началом представления гостей тепло поприветствовал его директор Сергей Ходырев.