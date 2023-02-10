Экскурсию для детей из областных сел организовали в Магнитогорске

Для детей из сел Варненского района организовали экскурсию в Магнитогорск. Экскурсионную программу для маленьких гостей помогли составить Магнитогорский совет ветеранов и ветераны правоохранительных органов.
Также активное участие в организации экскурсии приняла руководитель движения помощи военнослужащим «Варненский район — фронту!» Ирина Аплеева-Волошина. Она считает нужным и важным делом — оказывать помощь женам и детям военнослужащих, уделять им внимание, передает сетевое издание «Вечерний Магнитогорск».
Визит начался с посещения музея УМВД России по городу Магнитогорску. Ребятам рассказали о славных боевых и служебных традициях правоохранителей города. Затем дети посетили Магнитогорский государственный цирк. Перед началом представления гостей тепло поприветствовал его директор Сергей Ходырев.
Городской монумент «Тыл - фронту», другие достопримечательности Магнитогорска, тепло и радушный прием наверняка надолго запомнятся юным экскурсантам из Варненского района.