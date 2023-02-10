Актер Даниил Спиваковский рассказал о съемках в биографической драме «Раневская»

Исполнитель роли главного режиссера Театра имени Моссовета Юрия Завадского в биографической драме «Раневская» Даниил Спивак рассказал о съемках в проекте.
По словам 53-летнего заслуженного артиста России, готовясь к роли, он акцентировал свое внимание на проработке глубокого взаимоуважения между Завадским и Фаиной Раневской. Чтобы лучше вникнуть в суть их отношений, он даже изучал документальные записи о репетициях.
«К счастью, их довольно много сохранилось в Госфильмфонде», — цитирует его газета «Известия».
Помимо этого, перед актером стояла и другая важная задача — раскрыть зрителю богатый внутренний мир знаменитого режиссера.