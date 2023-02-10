Петербургскую дамбу закрыли на период шторма из-за угрозы наводнения

Непогода, которая обрушилась на Санкт-Петербург в пятницу, 10 февраля, спровоцировала угрозу наводнения. Из-за этого пришлось закрыть затворы городской дамбы.
В дирекции Комплекса защитных сооружений Северной столицы сообщили, что дамбу пришлось закрыть, чтобы предотвратить подъем уровня воды в устье Невы выше критических значений. Затворы опустились в 12:25.
Там также сообщили о приостановке движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Это решение было принято капитаном «Большой порт Санкт-Петербург», говорится в Telegram-канале Дирекции КЗС.
Погода в Петербурге значительно ухудшилось утром 10 февраля. На город обрушился сильный ветер со снегопадом. Опыт показывает, что команда Александра Беглова не смогла организовать эффективную работу коммунальщиков в сфере уборки улиц. Петербуржцы пожаловались, что на дороги вышло недостаточное количество снегоуборочной техники.