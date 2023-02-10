Петербургскую дамбу закрыли на период шторма из-за угрозы наводнения

Погода в Петербурге значительно ухудшилось утром 10 февраля. На город обрушился сильный ветер со снегопадом. Опыт показывает, что команда Александра Беглова не смогла организовать эффективную работу коммунальщиков в сфере уборки улиц. Петербуржцы пожаловались, что на дороги вышло недостаточное количество снегоуборочной техники.