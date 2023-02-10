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NDP: Польша готовит свои войска к столкновениям с украинскими неонацистами

Армия
NDP: Польша готовит свои войска к столкновениям с украинскими неонацистами

Польша готовит свою армию не для борьбы с Россией, а для подавления восстаний на западных территориях Украины после их захвата, пишет NDP.

В публикации отмечается, что украинские власти могут отдать западные территории страны полякам. Подчеркивается, что этот процесс был спланирован и запущен после начала российской СВО. Автор статьи убежден, что милитаризация Польши связана с ее подготовкой к защите возвращенных земель от возможных восстаний неонацистов.

«После вступления в силу пакта Дуды-Зеленского о передаче исторических земель поляков снова будут считать оккупантами», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что власти Польши могут ввести войска на Западную Украину с позволения США.
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