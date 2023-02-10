В публикации отмечается, что украинские власти могут отдать западные территории страны полякам. Подчеркивается, что этот процесс был спланирован и запущен после начала российской СВО. Автор статьи убежден, что милитаризация Польши связана с ее подготовкой к защите возвращенных земель от возможных восстаний неонацистов.