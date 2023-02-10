События в Донбассе к 12:00 10 февраля: продвижение под Бахмутом, в ЛНР сообщили об активизации украинских ДРГ

В ДНР установили потолок цен на разливную воду, сообщил первый зампред правительства республики Рустам Мингазов. Он сообщил, что с субботы цена на нее не должна превышать 3,5 рубля за литр, отпускная цена на заводах-производителях не должна составлять более 3 рублей за литр.