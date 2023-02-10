События в Донбассе к 12:00 10 февраля: продвижение под Бахмутом, в ЛНР сообщили об активизации украинских ДРГ

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
ДНР
С начала суток 10 февраля украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Луганское, Александровка, Горловка, Макеевка, Майорск, Новобахмутовка, Озеряновка. В Александровке в результате атаки полностью сгорел жилой дом, в Луганском повреждены частное домостроение, ЛЭП и газопровод, в Горловке обесточено 20 трансформаторных подстанций.
Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают развивать наступление к северу от Бахмута, перемалывая оборону ВСУ в районах Парасковиевки и Красной Горы, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Отмечается и продвижение к юго-западу от города — в направлении населенного пункта Ступочки.
В районе Часова Яра зафиксировано расположение иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Офицер сообщил, что «солдаты удачи» размещаются в одном из гражданских зданий населенного пункта, они носят форму без знаков различия и говорят в основном на английском языке.
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на площадке «Амурмедиафорума-2023» заявил, что обстановка в Марьинке остается тяжелой, российские подразделения проламывают оборону ВСУ.
В ДНР установили потолок цен на разливную воду, сообщил первый зампред правительства республики Рустам Мингазов. Он сообщил, что с субботы цена на нее не должна превышать 3,5 рубля за литр, отпускная цена на заводах-производителях не должна составлять более 3 рублей за литр.
ЛНР
Офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском и Лиманском направлениях активизировались украинские диверсанты. Численность ДРГ составляет до 10 человек, они хорошо снаряжены и имеют современные средства связи и наблюдения.
«Характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации», — сообщил офицер.
Кроме того, по словам Марочко, в связи с новыми поставками ВСУ стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в районе Кременной. Он отметил, что используются разные виды БПЛА — как разведывательные, так и ударные.
РИА Новости со ссылкой на местные источники сообщает, что российские десантники предотвратили попытку прорыва украинских военных в ЛНР. По информации СМИ, группа военнослужащих ВСУ численностью до 7 человек пыталась с фланга зайти в тыл российским силам, однако была остановлена огнем из АГС и минометов.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что для руководства республики поддержка аграриев и создание на Луганщине условий для развития сельского хозяйства являются приоритетным задачами.