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Власти Днепра заявили о полной остановке всего электротранспорта в городе

Общество
Власти Днепра заявили о полной остановке всего электротранспорта в городе

Повреждение объектов энергетической инфраструктуры привело к полной остановке всего электротранспорта в Днепре, расположенном на стыке центра, востока и юга Украины. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации.

Подчеркивается, что в городе также было отключено все внешнее освещение. Предполагается, что это связано с серьезным дефицитом электроэнергии, возникшим после повреждения объектов энергоинфраструктуры. Местные власти уверяют, что ситуация с работой объектов критической инфраструктуры находится под контролем.
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