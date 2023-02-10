Власти Днепра заявили о полной остановке всего электротранспорта в городе

Подчеркивается, что в городе также было отключено все внешнее освещение. Предполагается, что это связано с серьезным дефицитом электроэнергии, возникшим после повреждения объектов энергоинфраструктуры. Местные власти уверяют, что ситуация с работой объектов критической инфраструктуры находится под контролем.