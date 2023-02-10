Медведев словами о деменции оценил возможности Байдена баллотироваться на второй срок

Ментальное здоровье главы Белого дома Джо Байдена оставляет желать лучшего. Однако прогрессирующая деменция, вероятно, не помешает ему баллотироваться на второй срок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее американский лидер сказал, что пока еще не решил, будет ли участвовать в следующей гонке за пост главы США. Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это указал все «заслуги» политика в рамках первого срока.
Замглавы СБ припомнил его частые оговорки, хранение конфиденциальных документов, трату огромных средств на поддержку Киева и нападки на Москву. Не забыл упомянуть и тот факт, что из-за невнимательности Байден вполне способен развязать третью мировую войну.
«Безусловно, прогрессирующая деменция – не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», — написал Медведев.
Ранее Китай призвал Белый дом объясниться в случае, если данные о его причастности к теракту на «Северных потоках» подтвердится.