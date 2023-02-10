«Гитара из канистры идеально подходит для Rammstein»: немецкий учитель мастерит гитары из отходов

Франк Хебинг из Германии создает гитары буквально из того, что подвернется под руку. В своем баварском городке Сеслах он уже приобрел репутацию мастера. Необычным ремеслом гитарист увлекается вот уже 43 года.
Франк рассказал, что для своих творений он использует совершенно любые материалы. Все началось с коробки из-под вина, после чего музыкант мастерил инструменты из пачек от сигар.
«Многие из моих клиентов и знакомых говорят, что гитары на канистре с бензином идеально подходят, чтобы играть Rammstein. Теперь я беру всевозможные материалы, и моя аудитория уже в курсе, что я собираю гитары из самых разных вещей. И здесь я в довольно уникальном положении, потому что действительно ни от чего не уклоняюсь. Будь то велосипеды, канистры или что-то еще», — рассказал Франк Хебинг.
Гитары Хебинга не только необычны, но еще и экологичны. Это подчеркивает и сам мастер. Он рассказал, что использует в своем ремесле не только всевозможный мусор, но и переработанную древесину.
«Я использую древесные отходы. Дуб под гитару поступает в основном из амбаров или после сноса, или, например, после переоборудования. Если стволы слишком большие, я иду к другу, у которого есть лесопилка, и разрезаю их на куски, чтобы дальше обрабатывать», — пояснил музыкант.