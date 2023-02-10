Политолог Мендкович объяснил, почему Запад продолжает «душить» Сирию после крупной трагедии

Запад не оставляет планы «удушить» Сирию даже несмотря на то, что народ арабской республики переживает трагические последствия масштабного землетрясения. Таким мнением в беседе с международной редакцией ФАН поделился руководитель Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович.
Рано утром 6 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,8 близ турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с границей Сирии. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Стихия нанесла серьезный ущерб как Сирии, так и Турции. Разрушены и повреждены тысячи зданий. В результате трагедии в совокупности погибли более 21 тысячи человек, при этом цифры постоянно растут.
Если ситуация в Турции активно освещается западными СМИ, то обстановка в Сирии словно осталась в тени. Десятки западных стран направили своих спасателей в турецкие провинции, а также доставили гуманитарную помощь. В то же время Запад не протянул руку помощи Сирии, находящейся под европейскими и американскими санкциями.
Накануне стало известно, что США до августа вывели из-под рестрикций против Дамаска деятельность по ликвидации последствий землетрясений, при этом даже на фоне катастрофы в Вашингтоне отказываются сотрудничать с легитимными властями арабской республики.
Как отметил Никита Мендкович, несмотря на жесткую позицию Запада, Сирия не осталась брошена на произвол судьбы. Россия, Иран, ряд стран СНГ и арабских государств помогают народу САР, пережившему трагедию.
«Речь скорее идет о том, что страны Запада оказывают поддержку Турции, которая является членом НАТО, но не помогает Сирии. Запад уже много лет ведет гибридную войну против Дамаска. Война была развязана в рамках череды цветных революций. Была попытка ликвидировать светский режим, велась поддержка боевиков-террористов из “Исламского государства” (террористическая организация запрещена в РФ — Прим. ред.)», — отметил собеседник ФАН.
Политолог добавил, что, несмотря на катаклизм, курс стран Запада против официального Дамаска продолжается: предпринимаются попытки удушить Сирию в экономической и гуманитарной сферах.
«США в настоящий момент ведут агрессивную прокси-войну, направленную на колонизацию ряда государств, включая Россию и Сирию. Естественно, их интересы подразумевают любые жертвы со стороны противника: разрушения и гибель людей. Вполне естественно, что они не стремятся оказывать поддержку народам, которых хотят превратить в своих рабов», — заключил Мендкович.
Ранее в МИД САР заявили, что американские санкции мешают гуманитарной помощи. У сирийских спасательных групп и отрядов гражданской обороны нет средств и инструментов, чтобы добраться до пострадавших под разрушенными домами, поэтому их работа занимает вдвое больше времени и сокращает возможность извлечь людей живыми. Сирийцам также отказано в жизненно важных лекарствах и медицинских приборах.
При этом Россия протянула руку помощи как Турции, так и Сирии. В частности, Москва направила в арабскую республику 20 тонн гуманитарной помощи. Военные РФ с 6 февраля спасли из-под завалов 47 человек после землетрясения в САР.