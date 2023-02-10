Политолог Мендкович объяснил, почему Запад продолжает «душить» Сирию после крупной трагедии

Если ситуация в Турции активно освещается западными СМИ, то обстановка в Сирии словно осталась в тени. Десятки западных стран направили своих спасателей в турецкие провинции, а также доставили гуманитарную помощь. В то же время Запад не протянул руку помощи Сирии, находящейся под европейскими и американскими санкциями.