Отмена концерта Арбениной в Улан-Удэ или кто запустил cancel culture в России

Вероятно, Арбенина, сама того не подозревая, и открыла двери в Россию такому широко распространенному на Западе явлению, как культура отмены (cancel culture). За год с начала спецоперации, уже набрался довольно обширный список так называемых «нежелательных исполнителей», которые в той или иной форме выражали свое несогласие с действиями российских властей, теперь организаторы выступлений и владельцы концертных залов просто брезгуют иметь с ними дело.