Отмена концерта Арбениной в Улан-Удэ или кто запустил cancel culture в России

Организаторы концерта Дианы Арбениной, поэтессы и лидера рок-группы «Ночные снайперы», отменили ее выступление в Бурятии. Мероприятие должно было состояться в ночном клубе «Club 69» в городе Улан-Удэ 21 февраля.
Однако сайт, на котором продавались билеты, удалил всю информацию касательно самого шоу, а его отмену подтвердил операторы «Сибкассы Улан-Удэ» и новостной портал «Байкал Daily. По словам организатора — директора ООО «Живой звук» Александра Паули, — концерт не состоится по техническим причинам. Якобы его компания ошиблась в выборе площадки, которая не соответствует требованиям.
И несмотря на такое, казалось бы, вполне логичное объяснение, многие российские СМИ предположили, что настоящим поводом для отмены выступления стала позиция самой Арбениной относительно воссоединения Крыма и действий ВС РФ на Украине в рамках СВО.
Еще в 2018 году солистка «Ночных снайперов» в интервью Ирине Шихман* (признана иноагантом — прим. ред.) призналась, что считает действия российских властей несправедливыми. А четырьмя годами ранее о своей позиции против присоединения полуострова к Российской Федерации артистка открыто заявляла прямо со сцены.
Улан-Удэ стал не единственным городом, в котором отменили выступления солистки. Известно, что чуть более трех лет назад в городе Владимир ей также не дали провести концерт.
Вероятно, Арбенина, сама того не подозревая, и открыла двери в Россию такому широко распространенному на Западе явлению, как культура отмены (cancel culture). За год с начала спецоперации, уже набрался довольно обширный список так называемых «нежелательных исполнителей», которые в той или иной форме выражали свое несогласие с действиями российских властей, теперь организаторы выступлений и владельцы концертных залов просто брезгуют иметь с ними дело.
В этот негласный список попали многие представители отечественной рок сцены. В частности, основатель «ДДТ» Юрий Шевчук и лидер «Ногу Свело!» Максим Покровский за их громкие высказывания против действий России на Украине. Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич✱, как некоторые другие единомышленники по цеху и вовсе покинули пределы родины.
Кроме них в стоп-листе оказались такие музыканты, как Земфира, Дмитрий Спирин (экс-солист группы «Тараканы»), Лусинэ Геворкян (вокалистка «Louna»), Владимир Котляров («Порнофильмы») и многие другие. Полный список публикует «Фонтанка».
Как сообщает издание, многие организаторы концертов отказываются разговаривать с журналистами на эту тему, хотя некоторые все-таки подтверждают наличие списка. При этом, уточняется, что он постоянно корректируется и пополняется новыми именами.
Один из собеседников открыто уточнил, что «все продюсеры и без списка прекрасно знают», кому из артистов можно выступать, а кому нельзя. И речь тут, безусловно, не только о рок-музыкантах.
Оказались «запрещенными» и многие поп, и рэп-исполнители, включая Монеточку* и Оксимирона✱. Остается открытым один вопрос: станет ли культура отмены по-русски в нашей стране феноменом постоянным или же с завершением СВО забаненные будут разбанены, а уехавшие прощены и на каких условиях.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами