Юрий Котенок: Процесс переформатирования сознания украинцев вышел на «финишную прямую»

Накануне в Киеве, в двух шагах от Верховной Рады, местные власти демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, чьи войска в 1943-м освободили город от фашистов. О том, что означает снос монумента, рассказал ФАН военный обозреватель Юрий Котенок.
Напомним, за пару дней до сноса появилось сообщение Минкульта Украины: «Экспертная комиссия Министерства культуры Украины рекомендовала Киевской горадминистрации демонтировать и перенести памятник советскому генералу Николаю Ватутину. А также признать объект не отвечающим критериям и признакам памятника монументального искусства».
Памятник Ватутину, установленный на его могиле, находился в Мариинском парке, в самом центре Киева. Он всегда очень сильно раздражал местных националистов, которые регулярно обливали его красной краской и оскверняли другими способами. На этот раз, после решения о сносе, памятник Ватутину местные коммунальщики долго не могли сдвинуть с постамента — даже с помощью подъемного крана.
По словам очевидцев, в итоге несколько часов рабочие жгли и пилили подножие постамента, пытались резать его автогеном. Затем коммунальщики стали долбить подножие памятника отбойными молотками и кувалдами, и только после этого, с огромным трудом, сдвинули его с места подъемным краном и снесли. Теперь памятник легендарному генералу, которого за умение воевать фашисты называли «Гроссмейстером», перенесут в киевский Музей авиации.
Напомним, в ноябре 1943 года войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. Позднее, в 1944-м, генерал Ватутин погиб в результате покушения, организованного украинскими бандеровцами-коллаборантами.
Ранее в мэрии Киева сообщили, что в течение двух дней в городе будут снесены памятники легендарному летчику Валерию Чкалову и генералу Николаю Ватутину. По словам советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца, памятник Чкалову в Киеве демонтировали в среду, а генералу Николаю Ватутину — в четверг, 9 февраля. По данным украинских СМИ, памятники Чкалову и Ватутину в Киеве обирались снести с 2017 года.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик Юрий Котенок, после сноса памятника на могиле генерала Николая Ватутина процесс «стирания» исторической памяти на Украине вышел на «финишную прямую».
«Для нынешней Украины это, к сожалению, уже обычный процесс — убирать и сносить памятники прославленным советским генералам, которые освобождали страну от фашистов, и заслужили себе немеркнущую славу. Вместо них нынешние власти ставят памятники и называют улицы, площади и скверы именами откровенных выродков, врагов русского мира и славянства в целом. А также восхваляют откровенных военных преступников и коллаборантов, вроде Бандеры и Шухевича», — отметил Котенок.
Это уже сложившийся тренд, идет массовое переформатирование сознания украинцев, для которых спешно создают новых, выдуманных «героев», и стирают имена героев реальных, указал он.
«В Киеве переименование улиц и снос памятников идет буквально галопирующим шагом, а городской совет штампует эти решения десятками и сотнями. Остановить этот процесс, а затем повернуть его вспять, могут только успешные действия российских военных, которым предстоит освободить все захваченные нацистами города Украины. Все остальные меры — вроде взывания к совести, призывов беречь свою историческую память, слов об «Иванах, не помнящих родства» — остались в прошлом. К сожалению, сегодня значительная часть украинцев считает нас, русских людей, своими врагами. При помощи западных технологий им навязывается идея о том, что они смогут успешно жить в этом квазиобразовании под названием «Украина», с искусственно созданными героями и кумирами. Думаю, в ближайшем будущем на Украине процесс «стирания» всего, связанного с Россией и общим прошлым, выйдет на «финишную прямую», — заключил Юрий Котенок в беседе с ФАН.
Напомним, в мае 2022-го года, в рамках процесса «декоммунизации», Арку дружбы народов в Киеве переименовали в Арку Свободы украинского народа, но демонтировать ее не стали. А вот фигуры русского и украинского рабочих, установленные под Аркой, демонтировали еще в конце апреля 2022-го. Как сообщили в киевской мэрии, пока не решен вопрос демонтажа памятников Пушкину и Щорсу, установленных в городе. Монумент Пушкина имеет статус «памятника национального значения», но украинский Минкульт намерен решить его судьбу в ближайшие дни. Как пишут украинские СМИ, со Щорсом дело обстоит сложнее — тот же Минкульт Украины требует от властей Киева согласовать с ним официальный проект демонтажа памятника.