Юрий Котенок: Процесс переформатирования сознания украинцев вышел на «финишную прямую»

Напомним, в мае 2022-го года, в рамках процесса «декоммунизации», Арку дружбы народов в Киеве переименовали в Арку Свободы украинского народа, но демонтировать ее не стали. А вот фигуры русского и украинского рабочих, установленные под Аркой, демонтировали еще в конце апреля 2022-го. Как сообщили в киевской мэрии, пока не решен вопрос демонтажа памятников Пушкину и Щорсу, установленных в городе. Монумент Пушкина имеет статус «памятника национального значения», но украинский Минкульт намерен решить его судьбу в ближайшие дни. Как пишут украинские СМИ, со Щорсом дело обстоит сложнее — тот же Минкульт Украины требует от властей Киева согласовать с ним официальный проект демонтажа памятника.