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Генерал ВСУ признал преимущество российской армии перед украинской в части наступления и прорыва

Армия
Генерал ВСУ признал преимущество российской армии перед украинской в части наступления и прорыва

Основное преимущество ВС РФ заключается в способности оперативно перегруппировывать и перебрасывать войска в заданный командованием район. Об этом заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«Русские, к сожалению, имеют прекрасный опыт переброски войск на большие расстояния», — констатировал украинский генерал.

По словам Кривоноса, российская армия отрабатывала подобные навыки задолго до начала украинского конфликта. Причем доказательства того, как быстро русские умеют это делать, украинская армия наглядно увидела непосредственно в зоне СВО, подчеркнул Кривонос.

Такое преимущество позволяет ВС РФ наступать и осуществлять прорыв украинской обороны где угодно, отмечает генерал ВСУ. Учитывая достаточно большую линию фронта, включая украино-белорусскую границу, ВСУ должны быть готовы на любом участке, «а это проблема», резюмировал Кривонос.
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