Генерал ВСУ признал преимущество российской армии перед украинской в части наступления и прорыва

Основное преимущество ВС РФ заключается в способности оперативно перегруппировывать и перебрасывать войска в заданный командованием район. Об этом заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.
«Русские, к сожалению, имеют прекрасный опыт переброски войск на большие расстояния», — констатировал украинский генерал.
По словам Кривоноса, российская армия отрабатывала подобные навыки задолго до начала украинского конфликта. Причем доказательства того, как быстро русские умеют это делать, украинская армия наглядно увидела непосредственно в зоне СВО, подчеркнул Кривонос.
Такое преимущество позволяет ВС РФ наступать и осуществлять прорыв украинской обороны где угодно, отмечает генерал ВСУ. Учитывая достаточно большую линию фронта, включая украино-белорусскую границу, ВСУ должны быть готовы на любом участке, «а это проблема», резюмировал Кривонос.