Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лопес подшутила над «счастливым» выражением лица Аффлека в трейлере к фильму Air

Шоу-бизнес
Лопес подшутила над «счастливым» выражением лица Аффлека в трейлере к фильму Air

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Twitter-аккаунте трейлер фильма Air, в съемках которого принял участие ее муж Бен Аффлек. При этом артистка подшутила над выражением лица супруга в ролике.

Как стало известно, новая кинолента расскажет историю создания легендарной серии кроссовок Nike. В трейлере показали исполнителей главных ролей Мэтта Деймона и Бена Аффлека.

Внимание Дженнифер Лопес привлек один из кадров с мрачным супругом. Выражение на лице актера было таким же, как на распространившихся в Сети фотографиях с премии «Грэмми».

«Счастливое лицо моего мужа», — написала артистка.

Ранее в социальных сетях появились фотографии особняка в Лос-Анджелесе, который Дженнифер Лопес выставила на продажу. Певица готова уступить роскошное здание за 42,5 миллиона долларов.
бен аффлек дженнифер лопес соцсети трейлер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду