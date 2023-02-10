Лопес подшутила над «счастливым» выражением лица Аффлека в трейлере к фильму Air

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Twitter-аккаунте трейлер фильма Air, в съемках которого принял участие ее муж Бен Аффлек. При этом артистка подшутила над выражением лица супруга в ролике.
Как стало известно, новая кинолента расскажет историю создания легендарной серии кроссовок Nike. В трейлере показали исполнителей главных ролей Мэтта Деймона и Бена Аффлека.
Внимание Дженнифер Лопес привлек один из кадров с мрачным супругом. Выражение на лице актера было таким же, как на распространившихся в Сети фотографиях с премии «Грэмми».
«Счастливое лицо моего мужа», — написала артистка.
Ранее в социальных сетях появились фотографии особняка в Лос-Анджелесе, который Дженнифер Лопес выставила на продажу. Певица готова уступить роскошное здание за 42,5 миллиона долларов.