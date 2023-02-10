Германия надеется договориться о поставках СПГ из Омана

Немецкие власти рассчитывают договориться о поставках сжиженного природного газа из Омана в попытках отыскать альтернативу топливу из России. Об этом говорится в публикации Reuters.
По информации агентства, страны сейчас ведут переговоры о заключении договора на срок минимум 10 лет. Ежегодный объем поставок должен составить от 0,5 млн до 1 млн тонн.
В материале указывается, что Берлину пока не удается договориться о газовом контракте с Катаром. Там хотят договор на 20 лет, а ФРГ не соглашается на эти условия из-за своих климатических целей.