Правоохранители Адыгеи приняли за сутки 174 заявления о происшествиях

Стражи правопорядка Адыгеи за сутки, 9 февраля, получили 174 заявления и сообщения о происшествиях. Из общего числа обращений 71 зарегистрировали в Майкопе и 63 – в Тахтамукайском районе. Об этом уведомили в пресс-службе республиканского МВД.