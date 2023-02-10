Правоохранители Адыгеи приняли за сутки 174 заявления о происшествиях

Стражи правопорядка Адыгеи за сутки, 9 февраля, получили 174 заявления и сообщения о происшествиях. Из общего числа обращений 71 зарегистрировали в Майкопе и 63 – в Тахтамукайском районе. Об этом уведомили в пресс-службе республиканского МВД.
Как пишет ИА «Адыгея сегодня», по данным ведомства, зафиксировано шесть преступлений, в их числе два факта мошенничества, одно умышленное нанесение средней тяжести вреда здоровью. Из них пять правонарушений удалось раскрыть.
Кроме того, один раз изымались наркотические вещества, произведено задержание подозреваемого, объявленного в федеральный розыск, и установлено местонахождение без вести пропавшего гражданина. Также отмечено 21 нарушение, связанное с неуплатой вовремя административного штрафа.
Госавтоинспекторы Адыгеи зафиксировали 234 нарушения ПДД, из которых 18 совершили пешеходы, а еще были задержаны три нетрезвых водителя. На территории республики аварий с пострадавшими не выявлено, сообщили в МВД.