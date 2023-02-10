Министерство обороны Молдавии заявило о нарушении воздушного пространства

О пересечении воздушных границ Молдавии и Румынии сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам пуск был произведен в акватории черного моря, после чего ракета, пролетев над Румынией и Молдавией, упала на территории Украины.
Министерство обороны Молдавии подтвердило слова Залужного.
«Ответственные структуры в учреждении обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над населенным пунктом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над населенным пунктом Косоуцы в Сорокском районе с направлением на Украину» — сообщили в ведомстве.
МИД Молдавии вызвал посла РФ для обсуждения произошедшего.
МВД Молдавии уже сообщало о падении ракет на своей территории. Ранее громкий инцидент с нарушением воздушного пространства произошёл в Польше. Тогда ракета украинского ПВО упала на зернохранилище. Жертвами падения стали 2 человека.