Журналисты Bild попытались оправдать украинского президента Владимира Зеленского после его заявлений о принуждении канцлера Германии Олафа Шольца оказывать помощь киевскому режиму.
Обозреватели телеканала «360» подняли на смех намерение сотрудников немецкого издания. Прежде Bild заявила, что слова украинского президента являются якобы ошибкой перевода. Российские журналисты уличили СМИ западного мира в вечных попытках угодить Зеленскому.
«Удивительно наблюдать, как вся западная пресса буквально стелется перед бывшим комиком. Интересно потом почитать, как они же будут мешать его с грязью, что абсолютно неизбежно», — отмечает телеканал.
Прежде украинский президент пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца передавать тяжелое вооружение Киеву.