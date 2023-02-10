Журналисты Bild попытались оправдать Зеленского после его заявлений о принуждении Шольца

Обозреватели телеканала «360» подняли на смех намерение сотрудников немецкого издания. Прежде Bild заявила, что слова украинского президента являются якобы ошибкой перевода. Российские журналисты уличили СМИ западного мира в вечных попытках угодить Зеленскому.