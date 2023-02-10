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Глава Союза художников России назвал провокацией решение Метрополитен-музея по Куинджи

Общество
Глава Союза художников России назвал провокацией решение Метрополитен-музея по Куинджи

Глава Союза художников России Андрей Ковальчук прокомментировал решение Метрополитен-музея называть Архипа Куинджи украинцем.

Куинджи жил в XIX — начале XX века, когда существовала Российская империя. Поэтому заявление нью-йоркского музея вызвало у Ковальчука удивление.

«Это такие политические инсинуации, домыслы и провокации. Российская империя была, о чем может быть речь?» — сказал художник в разговоре с РИА Новости.

Нью-йоркский Метрополитен-музей начал подписывать Куинджи как украинского художника. Автор полотна «Лунная ночь на Днепре» родился в Мариуполе, но учился в Петербурге.
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