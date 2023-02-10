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В Петербурге школьница обвинила 44-летнего отчима в регулярных домогательствах

Происшествия
В Петербурге школьница обвинила 44-летнего отчима в регулярных домогательствах

Несовершеннолетняя жительница Красногвардейского района рассказала директору школы о своем отчиме, который систематически домогался ее.

Как сообщил источник ФАН в полиции, 13-летняя школьница рассказала, что 44-летний приемный отец регулярно приставал к ней с лета прошлого года. Девочка воспитывается в полной семье, но пока неясно, знала ли ее мать о происходящем.

Теперь в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета России. Мужчину задержали и составили против него протокол о мелком хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Военкоры ФАН
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