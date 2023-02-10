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Рой Джонс раскритиковал США за бойкот Чемпионат мира по боксу

Спорт
Рой Джонс раскритиковал США за бойкот Чемпионат мира по боксу

Рой Джонс прокомментировал решение американских властей устроить бойкот на Чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Ташкенте. Спортсмены не готовы лететь в Узбекистан из-за участия в соревнованиях российских и белорусских атлетов.

Джонс признался, что разочарован решением американцев пропустить мировое первенство в Ташкенте. Спортсмена не убедило объяснение властей США.

«Узнав о бойкоте чемпионата мира 2023 года я был горько разочарован. В свою очередь сборная США выдала какие-то заезженные заявление, которые ничего общего с реальностью не имеют», — цитирует Джонса издание MK.RU.

Спортсмена посетовал на то, что окончательное решение по пропуску Чемпионата мира в Ташкенте принималось не самими боксерами. Джонс готов лично помочь тем, кто все-таки решится отправиться в Узбекистан.
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