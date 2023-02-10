Рой Джонс раскритиковал США за бойкот Чемпионат мира по боксу

Рой Джонс прокомментировал решение американских властей устроить бойкот на Чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Ташкенте. Спортсмены не готовы лететь в Узбекистан из-за участия в соревнованиях российских и белорусских атлетов.
Джонс признался, что разочарован решением американцев пропустить мировое первенство в Ташкенте. Спортсмена не убедило объяснение властей США.
«Узнав о бойкоте чемпионата мира 2023 года я был горько разочарован. В свою очередь сборная США выдала какие-то заезженные заявление, которые ничего общего с реальностью не имеют», — цитирует Джонса издание MK.RU.
Спортсмена посетовал на то, что окончательное решение по пропуску Чемпионата мира в Ташкенте принималось не самими боксерами. Джонс готов лично помочь тем, кто все-таки решится отправиться в Узбекистан.